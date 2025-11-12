Бывший СССР
Пашинян начал день с российской рок-группы

Пашинян выложил утреннее видео под песню группы ДДТ «Осень»
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выложил очередное утреннее видео — на этот раз под песню российской рок-группы ДДТ «Осень». Видео глава кабмина опубликовал в Telegram-канале.

Пашинян снял вертикальное видео, находясь у себя в кабинете. На фоне играет песня с вокалом фронтмена группы Юрия Шевчука.

В конце видео политик также показал сердечко двумя руками, что является уже не первым подобным случаем.

В октябре Пашинян снял видео под песню российской певицы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) про любовь, которое затем стало мемом в российском сегменте интернета. Чуть позже он выложил видео под песню российского рэп-исполнителя Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов).

