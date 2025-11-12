Бывший СССР
Пашинян высказался об отказе от российского зерна

Пашинян сообщил, что Армения не намерена отказываться от российского зерна
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Армения не намерена отказываться от российского зерна. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«Такого быть не может. Я впервые нарушаю свой принцип не комментировать то, чего я не читал, но заявляю, что это абсолютная несообразность», — сообщил Пашинян.

12 ноября Служба внешней разведки (СВР) России рассказала о желании Еревана «отвязаться» от Москвы. В ведомстве заявили о намерении Армении приобретать зерно у Украины, чтобы таким образом помочь Киеву.

Ранее Минтранс России рассказал об отправке первой партии зерна в Армению через Азербайджан. Первая партия составила 15 зерновозов.

