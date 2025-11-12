Пассажир пожаловался на худший полет в жизни с плачущим ребенком и вызвал гнев в сети

Пассажир самолета пожаловался на «худший полет в своей жизни» рядом с чужим плачущим ребенком и вызвал гнев пользователей сети. Роликом из самолета он поделился на своей странице в TikTok.

На записи видно, что девочка легла на соседнее от блогера кресло ногами в его сторону и стала пинать его руку, пока тот спокойно сидел и терпел происходящее. «Худшее место в самолете — рядом с плачущим ребенком», — добавил мужчина.

В комментариях пользователи возмутились поведением девочки и ее невоспитанностью. «Уважаемые мамы, запомните, что ваш ребенок особенный только для вас. Уважайте чужое пространство», «Позволять своему ребенку пинать незнакомого человека неприемлемо!», «Если бы я себя так вел, моя мать бы меня отлупила», — отметили юзеры.

Ранее мать двухлетнего ребенка пожаловалась на попутчицу в самолете, из-за которой она больше никогда не хочет путешествовать с малышом. Пользователи форума в комментариях поддержали мать, заверив ее, что она имеет полное право возмущаться в подобной ситуации.