Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова: Подорвавшийся ребенок перенес ампутацию

Поднявший купюру со взрывчаткой в Красногорске ребенок перенес ампутацию. Об этом сообщила в Telegram детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

ЧП произошло вечером 11 ноября.

«Врачам пришлось пойти на частичную ампутацию пальцев на правой руке», — написала Мишонова. Она указала, что ребенок находится в тяжелом состоянии. В этой связи детский омбудсмен обратилась к родителям, призвав их предупредить детей об опасности.

Бомба была замаскирована под свернутую купюру. Девятилетний Глеб увидел на земле рядом с детской площадкой свернутую десятирублевую купюру. Когда он взял ее в руку, сработало заложенное внутри самодельное взрывное устройство.