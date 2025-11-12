В Подмосковье девятилетний ребенок подорвался на самодельной бомбе. Ее замаскировали под свернутую купюру

Mash: Замаскированная под купюру бомба в Красногорске была начинена гвоздями

В подмосковном Красногорске вечером 11 ноября прозвучал взрыв. В результате пострадал ребенок, возвращавшийся с тренировки в спортшколе.

Девятилетний Глеб увидел на земле рядом с детской площадкой свернутую десятирублевую купюру. Когда он взял ее в руку, сработало заложенное внутри самодельное взрывное устройство. Пострадавшему разворотило кисть и оторвало несколько пальцев. По сведениям Telegram-канала Mash, для усиления поражающего эффекта бомба была начинена мелкими гвоздями.

Сразу после взрыва к мальчику бросились прохожие, начали останавливать кровь и вызвали скорую. При этом очевидец рассказал, что видел на месте ЧП «очень много крови». Он помог погрузить пострадавшего в машину скорой помощи, ребенка доставили в Детский научно-клинический центр имени Рошаля. Сейчас пострадавший находится на операционном столе, хирурги пытаются пришить пальцы, которые после взрыва отлетели на несколько метров.

Место трагедии осмотрели следователи. Информация о том, кто мог установить бомбу, на момент публикации этого материала в СМИ не поступала. В местных чатах родителей начали призывать напоминать детям, насколько опасно может быть решение трогать любой незнакомый предмет.

Ранее террористы поместили бомбу в музыкальную колонку

23 октября в Луганске мужчина на улице пнул колонку с играющей украинской музыкой и остался без ноги. Устройство было заминировано и взорвалось. Также пострадала одна женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

ЧП произошло недалеко от здания городской администрации на улице Черноморской. Очевидцы отметили, что из колонки, предположительно, доносилась песня украинской музыкальной группы «Океан Эльзы». Следственное управление СК России по Луганской народной республике классифицировало взрыв как теракт. Кроме того, были возбуждены уголовные дела по статьям 222.1 («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и части 1 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») УК РФ.

ВСУ уличили в минировании игрушек и тел товарищей

Ранее неоднократно сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют любые предметы. В частности, оператор БПЛА подразделения «Шторм» с позывным Дизель сообщил, что украинские военные начали использовать самодельные мины, замаскированные под электронные сигареты. Подобные мины, по его словам, особенно опасны для мирных жителей и военнослужащих, поскольку выглядят как безобидные предметы, а ВСУ минируют, разбрасывая множество их по земле.

В свою очередь, участник спецоперации с позывным Теркин рассказал, что украинские военнослужащие при отходе из населенных пунктов минируют детские игрушки. Помимо этого, в практике сапера попадались даже заминированные книги.

Кроме того, в ВСУ распространилась практика подложить бомбу под раненого сослуживца. «Казалось бы, вроде дышит противник, хочется помочь, так как проявляешь гуманность к человеку, но не можешь, так как он уже заминирован», — вспоминает стрелок 64-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Хики.