Пострадавший в Подмосковье ребенок раскрыл подробности инцидента

Пострадавший в Красногорске мальчик перед взрывом поднял купюру
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Пострадавший в подмосковном Красногорске мальчик перед взрывом успел поднять свернутую десятирублевую купюру. Подробности инцидента раскрыл Telegram-канал Mash.

По информации канала, мальчик успел рассказать об этом в больнице.

В ночь на 12 ноября стало известно, что девятилетний ребенок подорвался на заминированной пачке денег. Он шел на тренировку, увидел на земле деньги и решил их поднять. В этот момент произошел мощный взрыв. Мальчика госпитализировали с травмами руки — ему разворотило кисть и оторвало пальцы.

