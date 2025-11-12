Россия
Появились подробности о боях с ВСУ в одном из городов ДНР

Минобороны: Российские войска ведут наступление в Красноармейске
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска ведут активное наступление в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР). Подробности о боях в городе журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Сражения идут в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района. По данным оборонного ведомства, боестолкновения также происходят на территории западной промзоны.

В министерстве добавили, что за сутки на красноармейском направлении уничтожены больше 250 украинских военнослужащих, а также 22 единицы вооружения и военной техники.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что попытки украинских солдат вырваться из окружения в Красноармейске приводят к массовым уничтожениям военнослужащих.

