В России рассказали о последствиях попыток ВСУ выйти из окружения в Красноармейске

Депутат Водолацкий: Попытки выхода из окружения приводят к массовой гибели ВСУ

Попытки украинских солдат вырваться из окружения в Красноармейске (украинское название — Покровск) приводят к массовой гибели военнослужащих. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, для украинского президента Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского главное — отчитаться, что они смогли разомкнуть клещи и вывести войска из-под города.

«Но такими темпами выводить будет некого. Они все будут уничтожены в пределах данного котла», — сказал депутат.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ВСУ могут взорвать западную технику в Красноармейске. Он также уточнил, что приказ о подрыве западной техники могут отдать в Киеве.