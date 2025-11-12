Силовые структуры
16:23, 12 ноября 2025Силовые структуры

Появились подробности по делу бывшего министра здравоохранения российского региона

В Перми суд отправил под домашний арест экс-министра здравоохранения Плотникова
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Перми суд отправил под домашний арест бывшего главврача одной из больниц города и экс-министра здравоохранения региона Вадима Плотникова. Об этом пишет ТАСС.

Меру пресечения избрали на два месяца. Плотников проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, в июле 2021 года обвиняемый лично принял от коммерсанта дорогостоящее имущество — жилой дом и земельный участок в Пермском районе. Оценочная стоимость «подарка» составила более 17,6 миллиона рублей. За эти деньги врач гарантировал бизнесмену и его компаниям покровительство при заключении госконтрактов, беспрепятственную приемку и оплату поставок медикаментов и оборудования.

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал директора департамента Минпромторга России Михаила Кузнецова, обвиняемого во взяточничестве.

