Сенатор Пушков высмеял ультиматум Эстонии Китаю из-за «российской угрозы»

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял ультиматум Эстонии Китаю из-за «российской угрозы». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, Пекин даже не воспринял всерьез ультимативные требования Эстонии. «Министр из страны с населением в 1,3 миллиона человек и крохотным ВВП решил Китаю еще и пригрозить», — написал он. Сенатор подчеркнул, что реакция КНР на такую внешнеполитическую деятельность Таллина не вызывает вопросов.

Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что Пекин должен перестать поддерживать Москву, если хочет поддерживать хорошие отношения с Таллином.

До этого власти Эстонии захотели сорвать концерт Limp Bizkit из-за высказываний солиста Фреда Дерста о России. Министерство культуры Эстонии связалось с организаторами концерта, подчеркнув, что он не должен состояться.