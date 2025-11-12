Бывший СССР
Путин и Токаев обсудят двусторонние отношения

Песков: Путин и Токаев обсудят всю повестку двусторонних отношений
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудят всю повестку двусторонних отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, прежде всего лидеры стран обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества. Песков добавил, что Россия и Казахстан — очень близкие партнеры. Он напомнил, что Россия занимает второе место по уровню экономического сотрудничества с Казахстаном после Китая, в первую очередь как торговый партнер.

Ранее Токаев раскрыл детали разговора тет-а-тет с Путиным. «Вчера с уважаемым Владимиром Владимировичем мы в таком приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом, обсудили очень многие вопросы и двустороннего сотрудничества, и международной ситуации», — сказал он.

До этого Путин пригласил Токаева на «чаек, кофеек».

