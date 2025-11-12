Путин рассказал о сроках пуска «Союза-5» в рамках «Байтерека»

Путин: Москва рассчитывает на старт «Союза-5» с Байконура в 2025 году

Москва рассчитывает на то, что первый старт ракеты-носителя «Союз-5» с Байконура в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек» состоится до конца 2025 года. О сроках пуска рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Продолжается совместная эксплуатация космодрома Байконур, реализуется проект "Байтерек", предусматривающий создание нового ракетно-космического комплекса для запусков российской ракеты-носителя "Союз-5". Рассчитываем, что первый старт с "Байтерека" состоится до конца текущего года», — сказал он по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Стартовавший в 2004 году проект «Байтерек» предусматривает пуски «Союза-5» с космодрома Байконур. Казахстан занимается подготовкой наземной инфраструктуры для старта.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что новая среднетяжелая ракета «Союз-5» прибыла на Байконур для первого пуска. Блоки носителя доставили в монтажно-испытательный корпус, где «Союз-5» будут готовить к старту.