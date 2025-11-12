Мир
23:13, 12 ноября 2025Мир

Раскрыта реакция Каллас на скандал на Украине

Глава евродипломатии Каллас назвала скандал на Украине крайне прискорбным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Reuters

Глава европейской дипломатической службы Кая Каллас прокомментировала коррупционный скандал вокруг компании «Энергоатом» на Украине. Ее слова приводит Reuters.

Каллас назвала скандал на Украине крайне прискорбным. Об этом она высказалась на полях саммита «Большой семерки» (G7) в Канаде.

«Коррупции нет места, особенно сейчас. Ведь именно деньги народа идут на фронт... Я думаю, очень важно, чтобы они действительно взялись за это дело как можно скорее и отнеслись к нему со всей серьезностью», — подчеркнула глава евродипломатии.

Ранее НАБУ объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Тимуру Миндичу. Сообщалось, что бизнесмен, которого также называют «кошельком» украинского лидера, сбежал из страны перед проведением у него обысков.

