Разведчик рассказал об одной ловушке для ВСУ в Купянске

В Купянске ловушкой для украинских военных стала река Оскол

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались под огнем артиллеристов и операторов беспилотников группировки войск РФ «Запад» и несут значительные потери. О ловушке рассказал РИА Новости командир одного из разведподразделений группировки.

«В Купянске украинские силы оказались в крайне неудобной оперативной ситуации, река Оскол стала для противника, для них преградой», — отметил он.

По словам собеседника агентства, украинские силы прижаты к водному рубежу, что лишает их свободы маневра. ВСУ уперлись в реку, обороняются на невыгодных позициях, это сильно ограничивает их возможности, добавил он.

Получается, что остатки ВСУ заблокированы, то есть попали в своеобразную тактическую ловушку, уперлись в Оскол, резюмировал собеседник.

Ранее российский боец ррассказал, что Вооруженные силы Украины выжигали в лесах в Запорожской области прогалины, пытаясь поймать российских солдат, наступавших на Новониколаевку. Командир также подчеркнул, что ВСУ использовали мирных жителей в качестве живого щита.

Также сообщалось, что российским военным удалось изолировать поле боя в зоне специальной военной операции благодаря массированным ударам по железнодорожной логистике в начале августа.