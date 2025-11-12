Россиянам рассказали о вреде самолечения антибиотиками

Врач Кондрахин: Антибиотики способны нарушать иммунитет

Антибиотики не следует применять без назначения врача и серьезных причин. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин.

«Антибиотики нельзя применять просто так, особенно при появлении таких симптомов, как насморк или першение в горле. Они убивают не только болезнетворные микроорганизмы, но и собственную полезную микрофлору кишечника, что нарушает иммунитет», — сказал Кондрахин.

Особенно противопоказаны антибиотики при вирусных инфекциях, добавил он. В этом случае они еще больше ослабляют иммунную систему, уничтожая полезную флору.

«Это может привести к тому, что к вирусам присоединятся бактерии, и болезнь перейдет из вирусной в бактериальную стадию. Из-за изменения баланса микрофлоры болезнетворные бактерии получают преимущество, что очень опасно», — уточнил специалист.

Антибиотики должен назначать только врач при наличии четких показаний, подчеркнул Кондрахин. Таким показанием является выявление клинически значимого возбудителя в анализах.

Исследование позволяет определить, какой именно микроб вызвал заболевание и к какому антибиотику он чувствителен. Самостоятельное применение антибиотиков "для подстраховки" гарантированно приведет к проблемам и испортит иммунитет Андрей Кондрахин старший преподаватель Пироговского университета

Он пояснил, что стандартный курс антибиотиков длится от 5 до 14 дней. Прерывать лечение, даже если стало лучше на следующий день, нельзя, подчеркнул врач. Во время лечения антибиотиками желательно принимать пробиотики, чтобы помочь организму восстановить собственную микрофлору, добавил он.

Главное, что нужно помнить: антибиотикотерапия — это серьезное вмешательство, и прибегать к ней без необходимости нельзя. Неправильное применение антибиотиков приводит к росту антибиотикорезистентности, что создает серьезные проблемы для здоровья в будущем Андрей Кондрахин старший преподаватель Пироговского университета

