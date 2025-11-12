Ценности
14:10, 12 ноября 2025ЦенностиЭксклюзив

Россияне назвали адекватную цену за чашку кофе

«Точка Черного»: Россияне назвали 200 рублей адекватной ценой за кофе вне дома
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dejan Dundjerski / Shutterstock / Fotodom

Россияне назвали адекватную цену за чашку кофе. Результаты исследования сети кофеен самообслуживания «Точка Черного», в котором приняли участие 3800 человек по всей стране, попали в распоряжение «Ленты.ру».

По данным опроса, как минимум 84 процента респондентов пьют кофе каждый день. При этом самым популярным кофейным напитком у россиян остается латте — его выбрали 25 процентов опрошенных. На втором месте — капучино (21 процент), а на третьем — американо (19 процентов). Самыми непопулярными остаются — эспрессо, растворимый кофе, раф и флэт-уайт.

Почти половина россиян (42 процента) тратят на одну чашку кофе от 50 до 200 рублей, еще 35 процентов — до 300 рублей. При этом справедливой ценой за чашку кофе вне дома большинство опрошенных (61 процент) назвали 200 рублей.

Ранее цены на кофе в 2026 году связали с двумя ключевыми факторами.

