Россиянин поставил десять миллионов рублей на матч с участием сборной России

Россиянин поставил десять миллионов рублей на сборную России в матче с Перу

Клиент букмекерской компании поставил десять миллионов рублей на товарищеский матч между сборными России и Перу. Об этом сообщает Sports.

Россиянин сделал ставку на победу отечественной сборной. Коэффициент на победу команды Валерия Карпина установлен на уровне 1.60. В случае успеха игрок получит выигрыш в размере 16 миллионов рублей.

Ранее букмекеры назвали фаворита товарищеского матча между сборными России и Перу. Предполагается, что победителями предстоящего противостояния станут россияне.

Встреча пройдет на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге 12 ноября. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени.