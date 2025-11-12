Спорт
00:26, 12 ноября 2025

Назван фаворит товарищеского матча между сборными России и Перу

Букмекеры отдали предпочтение сборной России в футбольном матче с Перу
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча между сборной Россией и Перу. Об этом сообщает «Чемпионат».

Предполагается, что победителем предстоящего противостояния станет сборная Россия. Ставки на победу национальной команды принимаются с коэффициентом 1.85, что соответствует приблизительно 54 процентам вероятности успеха. Победа сборной Перу оценивается коэффициентом 5.30, а вероятность ничейного исхода составляет 3.40.

При этом эксперты не ожидают результативный матч: ставка на тотал больше 2.5 мяча предлагается с коэффициентом 2.26, на тотал меньше 2.5 — 1.68. Если обе команды смогут отличиться, сыграет коэффициент 2.03. По прогнозам букмекеров, наиболее вероятный счет встречи — 1:0 в пользу российской команды.

Встреча пройдет на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге 12 ноября. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени.

