Россиянина осудят за попытку вывезти бивни мамонтов

В Смоленской области бизнесмен пойдет под суд за контрабанду бивней мамонта
Предприниматель из Смоленской области Дмитрий Сосновский предстанет перед судом по уголовному делу о попытке вывезти из России бивни мамонтов и их фрагменты. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным издания, в ноябре 2022 года он попытался вывести останки доисторических животных в Белоруссию. Общая сумма признанной культурной ценностью контрабанды оценивается в 16 миллионов рублей.

Хотя бивни мамонтов не являются редкостью и часто попадаются в тундре, они имеют палеонтологическую ценность в силу своего возраста. Любой вывоз представителей древней мегафауны возможен только с разрешения министерства культуры.

Добыча бивней мамонта в России не запрещена, но регулируется законом о добыче полезных ископаемых. Порядок получения лицензии устанавливается законами каждого конкретного региона.

14 октября в Приамурье задержали китайского водителя, который попытался вывезти из России 116 килограммов бивней мамонта в фуре.

