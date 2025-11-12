Интернет и СМИ
Россиянки стали чаще покупать одежду и обувь через онлайн-контент

Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dikushin Dmitry / Shutterstock / Fotodom

«ВКонтакте» и Леди Mail узнали, как россиянки относятся к покупкам товаров через онлайн-контент. Более 1,5 тысячи респонденток старше 18 лет приняли участие в опросе, результаты которого появились в распоряжении «Ленты.ру».

Две трети россиянок совершали покупки, вдохновляясь видеообзорами и подборками, при этом 38 процентов опрошенных отдают предпочтение одежде, обуви и аксессуарам. Также чаще всего покупают бьюти-товары (24 процента) и товары для дома и дачи (18 процентов).

При выборе товаров россиянки чаще всего обращают внимание на честность и экспертность автора, а также визуальную привлекательность самого контента. При этом шесть процентов опрошенных задумываются о покупке, если узнают об этом контенте от авторитетного для них человека. Еще 28 процентов россиянок признались, что чаще решаются купить вещь из контента известного им бренда.

Среди доступного онлайн-контента россиянки выделили тематические видеообзоры как самый продающий формат (21 процент). Еще 18 процентов опрошенных больше привлекают текстовые обзоры.

