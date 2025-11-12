Сексолог раскрыла идеальный размер пениса

Сексолог Ольга Василенко назвала абсурдными рассуждения о том, что половой член должен быть больше 15-16 сантиметров. Идеальный размер пениса она раскрыла в интервью для YouTube-канала «Макарена».

«Средний размер полового члена — 13 сантиметров, если мы говорим про Россию. Для оргазма этого будет достаточно, потому что у большинства женщин оргазм достигается путем стимуляции клитора», — заявила Василенко.

При этом она подчеркнула, что некоторые женщины, попробовав секс с мужчиной, у которого большой пенис, больше не возвращаются к стандартным размерам. «У них формируются определенные привычки, определенные эрогенные зоны, определенная отзывчивость и чувствительность именно на такой размер», — пояснила специалистка. То же самое, по ее словам, касается и толщины пениса.

Ранее сексолог Манви Верма заявила, что оральный секс полезен для здоровья. Такая сексуальная практика, считает она, помогает бороться с бессонницей.