17:30, 12 ноября 2025Ценности

Сидни Суини раскрыла секрет похудения на 13 килограммов ради съемок в «Эйфории»

Актриса Сидни Суини отказалась от тренировок ради похудения на 13 килограммов
Мария Винар

Фото: Robert Smith / AdMedia / / Globallookpress.com

Американская актриса Сидни Суини раскрыла секрет похудения ради съемок третьего сезона телесериала «Эйфория». Соответствующее интервью приводит The Guardian.

Известно, что за время работы над фильмом «Кристи» знаменитость набрала 13 килограммов. После завершения проекта она почти сразу же приступила к съемкам упомянутого сериала. По словам Сидни, ей пришлось сбросить набранный вес всего за семь недель.

«Это был определенно психологический вызов, почти как физическая ломка. Я испытывала странное снижение серотонина из-за отказа от тренировок. Мне пришлось все прекратить, чтобы сбросить весь вес. При этом я ощущала себя самой сильной и полной жизни версией самой себя», — объяснила знаменитость.

Ранее сообщалось, что Сидни Суини снялась в откровенном виде для мужского журнала.

