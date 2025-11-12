Экономика
23:32, 12 ноября 2025Экономика

Стало известно о наследстве актера Владимира Симонова

Владимир Симонов оставил наследникам квартиру, два дома и автопарк
Виктория Клабукова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский актер Владимир Симонов оставил в наследство несколько объектов недвижимости. Об имуществе ушедшего артиста пишет «Абзац».

Как сообщается, наследники актера получат просторную квартиру на Смоленской улице в историческом здании. Жилплощадь была переоборудована из двух коммунальных квартир. Неподалеку от дома располагаются Министерство иностранных дел и гостиница «Золотое кольцо». До театра Вахтангова, в котором служил Симонов, оттуда можно добраться пешком. Еще одна квартира, прежде принадлежавшая артисту, находится в районе Чистых прудов. Эта жилплощадь отошла бывшей жене Симонова.

Кроме того, семья знаменитости унаследует два загородных дома в подмосковном Красногорске. По информации источника, один из домов сдавала в аренду знакомая актера, выпускница ГИТИСа. Вдобавок наследникам артиста отойдет несколько машин. В автопарке Симонова имеются в том числе и раритетные модели.

В связи с отсутствием завещания имущество звезды отойдет наследникам первой очереди — четверым детям и супруге Яне. В окружении Симонова полагают, что споров насчет наследства не возникнет.

9 ноября Симонова не стало в возрасте 68 лет. Позже выяснилось, что актеру нужна была срочная операция, которая переносилась из-за многочисленных противопоказаний. По данным Shot, причиной его кончины стала сердечная недостаточность. Артист продолжал активно заниматься творческой деятельностью и служить в театре, несмотря на состояние здоровья.

Владимир Симонов прославился благодаря ролям в сериалах «Граница. Таежный роман», «Остановка по требованию», «Достоевский» и «Перевал Дятлова».

