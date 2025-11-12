Силовые структуры
08:01, 12 ноября 2025Силовые структуры

Следователи раскрыли подробности о подрыве ребенка на замаскированной под купюру бомбе

В Подмосковье возбудили дело после подрыва ребенка на замаскированной бомбе
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В Московской области по факту совершений общеопасным способом покушения на жизнь ребенка возбудили у головное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, 11 ноября возле жилого дома в Красногорске 10-летний ребенок заметил нечто в подарочной упаковке и с прикрепленной 10-рублевой купюрой. Когда школьник поднял предмет с земли произошел взрыв.

Следователи назначили ряд экспертиз, ведется поиск подозреваемых.

Бомба была начинена гвоздями, из-за чего ребенок получил сильные повреждения, емуоторвало два пальца. хирурги в Клинике имени Рошаля пытаются пришить их обратно.

    Все новости