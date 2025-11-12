Сын миллиардера раскрыл свое необычное хобби

Пользователь Reddit с ником Claireoholic, родившийся в семье миллиардеров, рассказал о своем необычном увлечении. По словам автора, он с детства начал увлекаться кинематографом.

«Еще будучи ребенком, я начал сниматься, а потом — стал актером озвучки и занялся музыкой. В частности, я озвучил множество аниме, но упоминание конкретных названий означало бы раскрытие моей личности в интернете. Я также озвучивал шведский мультфильм, один американский фильм Netflix и два американских мультфильма», — рассказал автор.

Он добавил, что состояние его семьи оценивается примерно в 3,8 миллиарда долларов, поэтому он нигде постоянно не работает. Озвучкой и музыкой он занимается не тогда, когда ему нужны деньги, а когда ему просто этого хочется.

«Что есть в моем повседневном быте такого, о чем простые люди даже не задумываются? Ну, например, целые отдельные комнаты для определенных вещей. Скажем, для озвучки. А еще я никогда не думаю об ожидании чего-либо: все, что мне нужно, доставляется или заказывается в срочном порядке, и я получаю это быстрее, чем большинство других», — заключил автор.

