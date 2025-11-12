Туристку отказались сажать в самолет из-за тяжелых травм после аварии

Туристку с травмами после ДТП отказались сажать в самолет в аэропорту Таиланда

Индийскую туристку с тяжелыми травмами после аварии на мотоцикле отказались сажать в самолет в Таиланде. Об этом сообщает Bangkok Post.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 11 ноября, в аэропорту города Чиангмай. Пассажирке не разрешили улететь домой в Индию из-за перелома руки, вывиха шеи и воспаления легких, полученных в результате недавнего ДТП.

По данным издания, сотрудники авиакомпании отказали индианке в посадке из-за опасений за ее безопасность. Они не были заранее проинформированы о необходимости использования на борту кислородной терапии и услуг медсестры.

Женщине оказала помощь туристическая полиция при содействии генерального консульства Индии в Чиангмае. Путешественницу госпитализировали в государственную больницу, а власти Таиланда помогут ей попасть на обратный рейс.

Ранее российская авиакомпания отказалась пускать на рейс пассажирку с небольшой картиной. Девушка нарисовала ее сама и везла в подарок.