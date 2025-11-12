У зарабатывающей на дезертирах в ВСУ группировки нашли ковер из долларов

ГБР Украины: Группировка в Запорожье заработала на дезертирах почти $130 тыс.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины разоблачило в Запорожье преступную группировку, которая зарабатывала на дезертирстве граждан из Вооруженных сил страны (ВСУ) и организации побегов за границу. Организовал бизнес сотрудник местных правоохранительных органов вместе со своим коллегой и двумя гражданскими, сообщили в Telegram-канале украинского ведомства.

«Злоумышленники действовали по всей территории страны. Стоимость услуг достигала 20 тысяч долларов. Члены группы предоставляли клиентам необходимые поддельные документы, транспорт, места для укрытия», — говорится в сообщении ГБР.

В домах фигурантов прошли обыски, следователи нашли почти 130 тысяч долларов (более 10,5 миллиона рублей). На кадрах, опубликованных ГБР, на полу в одной из квартир лежит ковер из долларов, который занимает почти все помещение.

Также в местах проживания участников группировки обнаружили документы, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Фигурантам объявили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и пособничестве в дезертирстве.

Ранее на Украине раскрыли число дезертиров в ВСУ. Оно превысило 138 тысяч только с начала 2025 года.