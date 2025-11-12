Культура
18:31, 12 ноября 2025Культура

Умер актер из «Ментовских войн» и «Невского» Иван Фирсов

Актер сериалов «Ментовские войны» Иван Фирсов ушел из жизни в возрасте 57 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Актер Иван Фирсов, известный по ролям в популярных сериалах «Ментовские войны» и «Невский». Об этом сообщает aif.ru.

По информации источника, артисту было 57 лет. «Иван Фирсов покинул нас 10 ноября», — сообщила его знакомая в беседе с журналистами. Причина смерти не уточняется, дата и место прощания с Фирсовым также не сообщаются.

Актерская карьера Ивана началась в 2010 году, когда он сыграл роль в эпизоде сериала «Дознаватель». Всего он снялся более чем в 20 проектах, среди которых также «Морские дьяволы. Особое задание», «Условный мент-2» и другие.

Ранее стало известно, что умер народный артист России и ведущий актер Театра имени Вахтангова Владимир Симонов. У звезды сериалов «Дети Арбата» и «Каменская» были серьезные проблемы с сердцем.

