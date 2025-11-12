Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:58, 12 ноября 2025Россия

Упавший в России метеорит выставили на продажу

Baza: Осколок упавшего в России метеорита выставили на продажу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Константин Рязанцев / Telegram-канал «ГЕОХИ РАН»

Осколок упавшего в России метеорита выставили на продажу. Об этом сообщает издание Baza.

Космическое тело, которое наблюдали жители ряда регионов страны, обнаружили в населенном пункте Окуловка Новгородской области — там 400-граммовый метеорит пробил крышу частного дома. Хозяйка пострадавшего строения передала пятую часть находки ученым, а остаток решила продать.

Еще часть осколков метеорита ранее нашлась в селе Брейтово Ярославской области, там космический объект также врезался в частный дом. Всего было найдено около 30 обломков весом 200 граммов.

Проведенные предварительные исследования показали, что метеорит можно отнести к обыкновенным хондритам (каменные метеориты) группы LL6.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это не пустая весть. Все к ней готовятся». Вучич заявил о неизбежности войны между Европой и Россией

    Рыбак поймал огромного полосатого лаврака и побил 30-летний рекорд

    Россияне разлюбили обтягивающие грудь футболки

    Названы характеристики взорвавшейся в руках у российского школьника замаскированной бомбы

    Мальчик поднял сверток денег на улице в Подмосковье и лишился пальцев

    В одной стране произошло мощное землетрясение

    Россияне признались в сохранении советских привычек в путешествиях

    Трамп обиделся на собственную партию

    Россиянин получил 8,5 года колонии за поврежденные автомобили

    Венесуэла объявила массовую мобилизацию в ответ на переброску войск США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости