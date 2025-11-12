Ушаков оценил разговор с советником британского премьера

Ушаков назвал неинтересным разговор с советником британского премьера Пауэллом

Разговор с советником по национальной безопасности Великобритании Джонатаном Пауэллом был не совсем интересным. Такую оценку дал помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По его словам, британский представитель лишь выразил официальную позицию Лондона. «Обычно в ходе закрытых телефонных разговоров обсуждают какие-то возможные предложения, соображения и так далее», — отметил он.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакт с Лондоном не получил продолжения. По его словам в ходе разговора было «острое желание собеседника рассказать о позиции европейцев и был дефицит каких-то намерений и желаний послушать нашу позицию».

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл попытался открыть тайный канал связи с президентом России Владимиром Путиным. Как отметили собеседники газеты, желание Лондона было продиктовано опасениями, что администрация американского лидера Дональда Трампа может ущемить его интересы в вопросе Украины.