Ушедший из России автоконцерн решил отказаться от китайских запчастей

Reuters: Американская General Motors решила отказаться от китайских запчастей

Американский автоконцерн General Motors (GM) решил отказаться от китайских запчастей. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

Компания предписала тысячам поставщиков отказаться от запчастей из Китая из-за тарифов, которые ввел президент США Дональд Трамп, а также «приступов паники» в отрасли в связи с потенциальными проблемами с редкоземельными элементами и нехваткой компьютерных чипов.

Руководство концерна сообщило поставщикам о необходимости найти альтернативу китайскому сырью и запчастям, чтобы в конечном итоге полностью исключить Китай из своих цепочек поставок.

Сейчас GM производит большую часть машин в Северной Америке. Комплектующие для них поступают не только с местных предприятий, но и из других стран. Новая директива руководства распространяется на поставки из стран, которые затронули торговые ограничения, в том числе из России и Венесуэлы.

Как отмечают авторы, GM стала одной из самых активных автомобильных компаний в попытках отказаться от зависимости от китайских материалов для аккумуляторов и компьютерных чипов. Однако последние усилия GM носят более широкий характер и включают больше базовых компонентов и материалов.

В третьем квартале 2025-го General Motors сократила чистую прибыль более чем вдвое. Несмотря на то что скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка, производитель машин стал меньше зарабатывать. Чистая прибыль в июле-сентябре составила 1,33 миллиарда долларов. В аналогичном периоде 2024-го она составляла 3,06 миллиарда. Прибыль в расчете на акцию упала с 2,68 до 1,35 доллара.