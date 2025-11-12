Экономика
16:39, 12 ноября 2025Экономика

Ушедший из России автоконцерн решил отказаться от китайских запчастей

Reuters: Американская General Motors решила отказаться от китайских запчастей
Вячеслав Агапов

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Американский автоконцерн General Motors (GM) решил отказаться от китайских запчастей. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

Компания предписала тысячам поставщиков отказаться от запчастей из Китая из-за тарифов, которые ввел президент США Дональд Трамп, а также «приступов паники» в отрасли в связи с потенциальными проблемами с редкоземельными элементами и нехваткой компьютерных чипов.

Руководство концерна сообщило поставщикам о необходимости найти альтернативу китайскому сырью и запчастям, чтобы в конечном итоге полностью исключить Китай из своих цепочек поставок.

Сейчас GM производит большую часть машин в Северной Америке. Комплектующие для них поступают не только с местных предприятий, но и из других стран. Новая директива руководства распространяется на поставки из стран, которые затронули торговые ограничения, в том числе из России и Венесуэлы.

Как отмечают авторы, GM стала одной из самых активных автомобильных компаний в попытках отказаться от зависимости от китайских материалов для аккумуляторов и компьютерных чипов. Однако последние усилия GM носят более широкий характер и включают больше базовых компонентов и материалов.

В третьем квартале 2025-го General Motors сократила чистую прибыль более чем вдвое. Несмотря на то что скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка, производитель машин стал меньше зарабатывать. Чистая прибыль в июле-сентябре составила 1,33 миллиарда долларов. В аналогичном периоде 2024-го она составляла 3,06 миллиарда. Прибыль в расчете на акцию упала с 2,68 до 1,35 доллара.

