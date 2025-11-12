В европейской стране опровергли дефицит бензина

Станков: Запасов бензина в Болгарии хватит еще на полгода

Запасов бензина в Болгарии хватит еще на полгода. Ситуацию с дефицитом топлива опроверг министр энергетики европейской страны Жечо Станков, его слова приводит агентство БТА.

Ранее в СМИ появилась информация, что запаса бензина в стране хватит лишь на месяц. По словам главы управления по государственным резервам Асена Асенова, запасов бензина хватит примерно на 35 дней, а запасов дизельного топлива — на 50

На слушаниях в парламенте министр Станков подчеркнул, что граждане обеспечены бензином на шесть месяцев вперед, дизтопливом — на четыре месяца, а авиационным топливом — на два. В случае необходимости импорта нефтепродуктов в стране достаточно «входных точек», через которые можно обеспечить поставки, пообещал он.

Ранее оппозиция Болгарии потребовала установить контроль над крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом страны в Бургасе, который перерабатывает 195 тысяч баррелей в день, чтобы обеспечить его работу и сохранить рабочие места.

