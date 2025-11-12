Депутат Колесник: Национализм в Финляндии начался на фоне политики русофобии

В Финляндии наблюдается всплеск национализма, особенно отношение меняется к россиянам, приезжающим в эту страну. Теперь любой диалог с финном превращается в «разговор с телевизором», сказал депутат Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с газетой «Взгляд».

Русофобия, по его мнению, стала основной причиной всплеска национализма. «В этом виноваты финские политики, выбравшие путь конфронтации с Россией и нагнетающие русофобию в стране», — отметил Колесник.

Он также добавил, что холод по отношению к россиянам был от жителей Финляндии и Прибалтики всегда. Все это продолжается еще с советских времен.

Теперь же Хельсинки, не стесняясь, откровенно нагнетает ненависть к русским всеми способами. Это привело к тому, что финны уже мыслят антироссийскими штампами Андрей Колесник депутат Госдумы по обороне

У людей активно меняется мышление. На фоне этого, сказал парламентарий, любой контакт с ними превращается в «разговор с телевизором». В то же время Колесник подметил лицемерный характер финский русофобии. Он пояснил, что многие бизнесмены приезжают в Россию, а потом, по возвращении домой, снова ругают и критикуют россиян.

Депутат заявил, что Россия всегда и везде защищает интересы своих граждан. Помимо этого, он напомнил о советской военно-морской базе Порккала-Удд, действовавшей в Финляндии в середине прошлого века.

У нас очень сильная историческая память, и неизвестно, к каким последствиям для Хельсинки это может привести Андрей Колесник депутат Госдумы по обороне

Ранее преступность на почве ненависти к русским стала рекордной в Финляндии. Как сказано в докладе Полицейской академии из Темпере, за 2024 год в полицию поступило более 1800 сообщений о преступлениях из ненависти. В основном это была вербальная агрессия — словесные оскорбления или же угрозы, но не обходилось и без нападений.