В Иране спортсменку задержали за тренировку на улице без хиджаба

Тхэквондистку Рудпошти задержали за тренировку без хиджаба на улице в Иране

Тхэквондистка Хание Шариати Рудпошти была задержана за появление на улице в Иране без обязательного хиджаба. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что спортсменка опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) ролик, как она проводит тренировку на улице без хиджаба. После этого в ночь на 9 ноября Рудпошти была арестована, а ее аккаунты в социальных сетях были заблокированы иранской киберполицией.

Близкий к семье Рудпошти источник подтвердил, что арест девушки был связан с несоблюдением дресс-кода во время публичного выступления. Во вторник спортсменка была освобождена.

