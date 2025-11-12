Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:28, 12 ноября 2025Бывший СССР

В Кремле прокомментировали возможный отказ Армении от российского зерна

Песков о возможном отказе Армении от зерна РФ: Заявления СВР не беспочвенны
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Сообщения Службы внешней разведки (СВР) России никогда не бывают беспочвенными. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление ведомства о планах Армении отказаться от российского зерна, передает ТАСС.

«Сообщения СВР никогда не бывают голословными», — подчеркнул он.

По словам Пескова, Россия продолжает развивать взаимодействие с Арменией на двусторонней основе, а также в рамках интеграционных процессов в регионе.

12 ноября СВР России рассказалао желании Еревана «отвязаться» от Москвы. В ведомстве заявили о намерении Армении приобретать зерно у Украины, чтобы таким образом помочь Киеву. Позднее премьер-министр страны Никол Пашинян опроверг эту информацию.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина задействовала печально известный полк для спасения попавших в котел бойцов

    Появились первые кадры с подорвавшимся на замаскированной бомбе под Москвой мальчиком

    Сроки окончания украинского конфликта военным путем оценили

    Раскрыто состояние лидера преступного мира Абхазии после покушения на похоронах

    Трампа раскритиковала его бывшая сторонница за встречу с бывшим джихадистом

    Звезда сериала «Кухня» подал на развод с популярной российской актрисой

    48-летняя солистка группы «Винтаж» обнажила ягодицы на камеру

    Нарколог прокомментировал скандальное видео с Дибровым с расстегнутой ширинкой

    Москву накроет снегом и ледяным дождем

    Названы варианты подработки для пенсионеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости