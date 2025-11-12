В Кремле прокомментировали возможный отказ Армении от российского зерна

Песков о возможном отказе Армении от зерна РФ: Заявления СВР не беспочвенны

Сообщения Службы внешней разведки (СВР) России никогда не бывают беспочвенными. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление ведомства о планах Армении отказаться от российского зерна, передает ТАСС.

«Сообщения СВР никогда не бывают голословными», — подчеркнул он.

По словам Пескова, Россия продолжает развивать взаимодействие с Арменией на двусторонней основе, а также в рамках интеграционных процессов в регионе.

12 ноября СВР России рассказалао желании Еревана «отвязаться» от Москвы. В ведомстве заявили о намерении Армении приобретать зерно у Украины, чтобы таким образом помочь Киеву. Позднее премьер-министр страны Никол Пашинян опроверг эту информацию.