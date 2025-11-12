Бывший СССР
В Кремле стартовали переговоры Путина и Токаева

В Кремле начались официальные переговоры президентов Путина и Токаева
Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Официальные переговоры президента России Владимира Путина и его казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева начались. Об этом сообщает Кремль в своем Telegram-канале.

«Позвольте мне еще раз вас сердечно поприветствовать в Москве, в Кремле с государственным визитом. Как мы с вами вчера говорили, такие вещи тоже имеют значение. Кроме всего прочего мы видим, какая представительная делегация приехала в Москву сегодня: и члены правительства, и представители бизнес-структур», — сказал российский лидер в начале встречи.

На повестке дня у лидеров стран стоят вопросы развития российско-казахстанских стратегического партнерства и союзничества. Также в рамках встречи к подписанию подготовлен ряд документов.

11 ноября Токаев прибыл в Россию с государственным визитом. Как сообщал казахстанский лидер, в ходе визита он обсудил с Путиным международную ситуацию и двустороннее сотрудничество.

