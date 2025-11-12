Бывший СССР
В Литве сделали заявление об открытии границ с Белоруссией

LRT: В МИД Литвы заявили, что граница с Белоруссией пока не может быть открыта
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Белорусско-литовская граница пока не может быть открыта. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Кестутис Будрис, передает LRT в Telegram-канале.

«Открытие границы невозможно, пока Минск нагнетает ситуацию до предела горячих фаз», — сказано в публикации.

По словам Будриса, Лукашенко якобы угрожает НАТО и Европейскому союзу (ЕС). В связи с чем, Литва не готова открывать границы с Белоруссией.

В конце октября Литва закрыла границу с Белоруссией на месяц. Поводом для этого было названо якобы проникновение на территорию прибалтийской страны метеозондов с контрабандой.

