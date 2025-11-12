Силовые структуры
17:57, 12 ноября 2025

В МВД назвали потенциально опасные бесхозные вещи

ГУ МВД России по Подмосковью назвало игрушки и сумки опасными бесхозными вещами
Варвара Митина (редактор)

Фото: Cfunoni / Shutterstock / Fotodom

Сумки, пакеты, портфели, игрушки, свертки, деньги и другие подобные бесхозные вещи могут быть опасны. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве призвали быть осторожными и бдительными при обнаружении подобных вещей. Их нельзя трогать, вскрывать или перемещать, а также запрещается пользоваться рядом с ними мобильной связью или радиоаппаратурой. При обнаружении бесхозных вещей на улице, в подъездах или транспорте нужно позвонить по номеру «102» или «112» с мобильного или «02» со стационарного.

Ранее в подмосковном Красногорске ребенок подорвался на поднятом с земли предмете. Сообщалось, что это была купюра. Юноша шел на тренировку, увидел на земле деньги и решил их поднять. В этот момент произошел мощный взрыв. Мальчика госпитализировали с травмами руки — ему разворотило кисть и оторвало пальцы.

