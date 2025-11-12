Моя страна
11:33, 12 ноября 2025

В Нальчике открылась выставка уроженки Кабардино-Балкарии

В Нальчике открылась выставка уроженки Кабардино-Балкарии Елизаветы Пазовой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: ГТРК «Кабардино-Балкария»

В Нальчике открылась персональная выставка художницы Елизаветы Пазовой. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, в экспозиции «На память» будут представлены пейзажи, написанные уроженкой Кабардино-Балкарии в разных уголках республики. Отмечается, что многие места с картин уже изменились, а художнице удалось запечатлеть на холстах фрагменты истории, отсюда и название выставки.

Известно, что Пазова родилась в Кабардино-Балкарии и окончила Академию художеств им. Ильи Репина в Санкт-Петербурге. Сейчас россиянка работает реставратором в Эрмитаже и параллельно пишет этюды.

