В России назвали главное препятствие для возобновления переговоров с Украиной

Депутат Новиков: Переговорам России и Украины препятствует Европа

Главным препятствием для переговоров с Украиной в Стамбуле является позиция европейских государств, неготовых к диалогу с Россией, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Переговорам мешает позиция президента Украины Владимира Зеленского, но еще больше — позиция коллективного НАТО, большинство из членов которого являются государствами Европейского союза, — сказал Новиков. — Это максимально агрессивная, русофобская линия, которая находит выражение в самых разных оттенках. Начиная от информационной политики и заканчивая военной стратегией».

Страны Евросоюза, по мнению депутата, не заинтересованы в возобновлении переговоров, поскольку для того, чтобы они могли перейти к подписанию договоренностей, необходимо будет учитывать позицию России и вступать в полноценный диалог.

«Люди, которые собираются вернуть даже Крым, к такому диалогу явно не готовы, — считает политик. — И если позиция Зеленского еще может быть подкорректирована ввиду объективных реалий, то его партнеры из Брюсселя, Лондона, Парижа и Берлина неспособны и на это».

Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук рассказал о готовности России к возобновлению переговоров с Украиной. Он добавил, что представители Турции неоднократно призывали возобновить переговоры, но Киев поставил их на паузу.