Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:02, 12 ноября 2025Россия

В России оценили создание нового рода войск

Депутат Хамитов: Появление войск беспилотных систем является сменой эпох
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Появление в России войск беспилотных систем является сменой эпох в военной сфере. Такое мнение высказал депутат Госдумы Амир Хамитов, чьи слова приводит Life.

«Эту новость можно считать официальным подтверждением смены эпох, в данном случае — в военной сфере. Беспилотные летательные аппараты стали одной из самых актуальных технологий в современном мире. И Россия здесь занимает лидирующие позиции», — сказал он.

По его словам, в Вооруженных силах (ВС) России создается новая военная элита страны, что доказывает успешное применение беспилотников в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

О формировании войск беспилотных систем ранее сообщил заместитель начальника этого рода войск полковник Сергей Иштуганов. В качестве эмблемы войск беспилотных систем было решено выбрать скрещенные стрелу и меч с крылатой микросхемой со звездой в месте перекрестья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о возможной подготовке Европы к войне

    Названа новая задача роботов «Курьер» в зоне СВО

    Военный предрек наступление российских войск на новый населенный пункт

    Врач дал прогноз по состоянию живущего в России отца главкома ВСУ Сырского

    Над Землей появится сильнейшая зона полярных сияний

    Раскрыты разногласия ЕС в вопросе обороны

    Директор российской гимназии попала под две статьи из-за беременной женщины

    Россиянам назвали способы защитить машину от аварий

    Криминалист объяснил наличие тайника с деньгами в машине Усольцевых

    Россиянки стали чаще покупать одежду и обувь через онлайн-контент

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости