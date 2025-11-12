В России оценили создание нового рода войск

Депутат Хамитов: Появление войск беспилотных систем является сменой эпох

Появление в России войск беспилотных систем является сменой эпох в военной сфере. Такое мнение высказал депутат Госдумы Амир Хамитов, чьи слова приводит Life.

«Эту новость можно считать официальным подтверждением смены эпох, в данном случае — в военной сфере. Беспилотные летательные аппараты стали одной из самых актуальных технологий в современном мире. И Россия здесь занимает лидирующие позиции», — сказал он.

По его словам, в Вооруженных силах (ВС) России создается новая военная элита страны, что доказывает успешное применение беспилотников в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

О формировании войск беспилотных систем ранее сообщил заместитель начальника этого рода войск полковник Сергей Иштуганов. В качестве эмблемы войск беспилотных систем было решено выбрать скрещенные стрелу и меч с крылатой микросхемой со звездой в месте перекрестья.