В России предложили ограничить рост цен на авиабилеты в праздники

В Госдуме предложили установить предельную наценку на авиабилеты в праздники

В России захотели ограничить рост цен на авиабилеты в праздничные дни, установив предельный уровень наценки. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее предложение направила министру транспорта РФ Андрею Никитину глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. По ее словам, нужно внедрить мягкие регулирующие меры, чтобы снижать стоимость перелетов в праздники.

В документе политик обратила внимание на проблему резкого роста цен на билеты внутри страны, из-за чего граждане просто не могут перемещаться по России. Она подчеркнула, что нужно исключить ситуации, в которых россияне во время государственных праздников оказываются в социальной изоляции.

