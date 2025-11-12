Экономика
13:35, 12 ноября 2025Экономика

В России просела выплавка стали и чугуна

«Корпорация Чермет»: Выплавка стали просела в России почти на пять процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

За десять месяцев 2025 года выплавка стали в России упала на 4,9 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные информационно-аналитической компании «Корпорация Чермет» процитировало агентство «Прайм».

Достигнутый результат составил 56,2 миллиона тонн. Выпуск проката за указанное время сократился на 4,4 процента, до чуть более 49 миллионов тонн. Выплавка чугуна упала на 1,7 процента, до 41,7 миллиона, а производство труб снизилось более чем на 17 процентов, до 8,6 миллиона тонн.

Ранее сообщалось, что по итогам сентября выпуск стали в России уменьшился на семь процентов по сравнению с августом и на девять процентов в сравнении с тем же периодом годом ранее. Причиной стало сжатие внутреннего спроса. Наиболее скверная ситуация сложилась с сортовым прокатом. Прогнозируется, что по итогам года потребление стали в стране упадет на 14 процентов.

Известно также, что экспортные цены на российский чугун рухнули до минимального за пять лет уровня.

