В России высказались о возможности включения Казахстана в Союзное государство

Водолацкий: Присоединение Казахстана к Союзному государству может быть в будущем

Декларация о переходе отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества может стать предпосылкой для будущего включения Казахстана в Союзное государство, но это вопрос непростой и требует проработки, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Своим мнением политик поделился с «Лентой.ру».

«Можно сказать так: это предтеча перехода уже к более глубокому пониманию этого вопроса, который может быть рассмотрен [в будущем]», — сказал Водолацкий, добавив, что на сегодняшний день не стоит вопрос о статусе Казахстана как Союзного государства.

В подписанной декларации заложено большое поле для деятельности двух стран, отметил парламентарий. Он также заявил, что включение Казахстана в Союзное государство — это вопрос непростой, к нему нужно готовиться очень долго.

«И если мы увидим результат, а он должен быть положительный, в этом нет сомнений, то дальше, может быть, уже наши президенты перейдут и к другим направлениям нашей совместной жизни», — сказал депутат.

Ранее президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о переходе отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.