В российском городе из земли забил фонтан высотой с четырехэтажный дом

В Новороссийске из земли забил фонтан высотой 10 метров из-за аварии

В Новороссийске из земли забил крупный фонтан высотой с четырехэтажный дом. Внимание на ситуацию в российском городе, попавшую на видео, обратило издание Baza в Telegram.

Причиной инцидента на Пограничной улице стала авария на трубопроводе. На записи, сделанной очевидцем, видно мощный широкий поток воды, который бьет из земли на высоту около десяти метров. В данный момент устранением утечки занимаются сотрудники аварийных служб.

В местном водоканале сообщили, что в связи со случившимся подачу воды в дома пришлось временно прекратить. На время отсутствия водоснабжения жителям Новороссийска пообещали организовать подвоз воды. Завершить работы планируют до 20 часов.

Ранее в этот же день стало известно, что жители ряда улиц Краснодара лишились воды и отопления из-за аварии.