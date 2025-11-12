Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:10, 12 ноября 2025Экономика

В российском городе из земли забил фонтан высотой с четырехэтажный дом

В Новороссийске из земли забил фонтан высотой 10 метров из-за аварии
Полина Кислицына (Редактор)

В Новороссийске из земли забил крупный фонтан высотой с четырехэтажный дом. Внимание на ситуацию в российском городе, попавшую на видео, обратило издание Baza в Telegram.

Причиной инцидента на Пограничной улице стала авария на трубопроводе. На записи, сделанной очевидцем, видно мощный широкий поток воды, который бьет из земли на высоту около десяти метров. В данный момент устранением утечки занимаются сотрудники аварийных служб.

В местном водоканале сообщили, что в связи со случившимся подачу воды в дома пришлось временно прекратить. На время отсутствия водоснабжения жителям Новороссийска пообещали организовать подвоз воды. Завершить работы планируют до 20 часов.

Ранее в этот же день стало известно, что жители ряда улиц Краснодара лишились воды и отопления из-за аварии.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина задействовала печально известный полк для спасения попавших в котел бойцов

    Союзник США решил прекратить обмен разведданными с Вашингтоном

    Россию обвинили в якобы попытке сорвать переговоры в Стамбуле

    Появились первые кадры с подорвавшимся на замаскированной бомбе под Москвой мальчиком

    Сроки окончания украинского конфликта военным путем оценили

    Раскрыто состояние лидера преступного мира Абхазии после покушения на похоронах

    Трампа раскритиковала его бывшая сторонница за встречу с бывшим джихадистом

    Звезда сериала «Кухня» подал на развод с популярной российской актрисой

    48-летняя солистка группы «Винтаж» обнажила ягодицы на камеру

    Нарколог прокомментировал скандальное видео с Дибровым с расстегнутой ширинкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости