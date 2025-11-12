В российском регионе после атаки БПЛА начался пожар

Владимиров: В Ставропольском крае из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар

Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упали на территории промзоны в Ставропольском крае, в результате чего произошло возгорание. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет, жилые дома не повреждены. Силы ПВО отразили атаку украинских дронов над Буденновским округом. На месте происшествия работают пожарные расчеты и экстренные службы.

Ранее в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины 48-летний житель области получил несовместимые с жизнью ранения.

До этого сообщалось о массированной атаке беспилотников на объекты энергетической структуры Волгоградской области. Падение обломков БПЛА спровоцировало пожар на территории подстанции ЛЭП Балашовская.