В российском регионе средства ПВО отразили атаку БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в двух городах и одном районе Ростовской области. Об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его словам, атака БПЛА была отражена в Донецке, Новошахтенске и Каменском районе.
«Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал губернатор Ростовской области.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении на территории региона трех БПЛА. По его словам, пострадавших нет.