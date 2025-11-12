Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:00, 12 ноября 2025Россия

В российском регионе средства ПВО отразили атаку БПЛА

Слюсарь: Средства ПВО сбили БПЛА в Ростовской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в двух городах и одном районе Ростовской области. Об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, атака БПЛА была отражена в Донецке, Новошахтенске и Каменском районе.

«Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал губернатор Ростовской области.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении на территории региона трех БПЛА. По его словам, пострадавших нет.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ заявили о стоящем перед Киевом выборе из-за угрозы окружения Красноармейска

    Концерты Канье Уэста начали отменять из-за «пропаганды нацизма»

    В российском регионе после атаки БПЛА начался пожар

    Российский командир рассказал о сбрасываемых ВСУ купюрах с QR-кодами

    Россиян предупредили о рисках покупки одного типа подержанных авто

    Врач рассказала о ранних признаках наркозависимости у близких людей

    Ограничения на полеты сняли в трех российских аэропортах

    Британского министра обвинили в подготовке переворота

    Украинские морпехи сдались в плен в Димитрове

    БДСМ-госпожа рассказала о съемке порнофильмов вместе с сыном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости