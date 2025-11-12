В российском регионе средства ПВО отразили атаку БПЛА

Слюсарь: Средства ПВО сбили БПЛА в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в двух городах и одном районе Ростовской области. Об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, атака БПЛА была отражена в Донецке, Новошахтенске и Каменском районе.

«Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал губернатор Ростовской области.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении на территории региона трех БПЛА. По его словам, пострадавших нет.