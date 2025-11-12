Россия
19:12, 12 ноября 2025Россия

В российской школе дети заболели гепатитом А

Shot: В Перми двое учеников школы № 42 заболели гепатитом А
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Перми ученики школы номер 42 заболели гепатитом А. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, вирусом заразились двое детей из одной семьи. Их возраст не раскрывается. Предварительно, оба заболевших пили грязную некипяченую воду. Им сделали прививку, а учебное заведение продезинфицировали. Распространения инфекции удалось избежать.

Ранее в Камчатском краевом онкологическом диспансере 167 человек заразились гепатитом B и C после компьютерной томографии. Сообщалось о смерти части пациентов, однако почти не возможно установить, что к этому привело — рак или инфекция.

Кроме того, в июле в Челябинской области 11 человек попали в больницу с гепатитом А после посещения ресторана «Мидийное место». По словам одной из заболевших, в результате заражения они с мужем пожелтели.

