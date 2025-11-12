Путешествия
12:32, 12 ноября 2025Путешествия

Визовый центр еще одной страны Европы прекратил работу в России

Визовый центр Эстонии прекратил работу в России 27 октября
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Визовый центр (ВЦ) еще одной страны Европы — Эстонии — прекратил работу в России 27 октября. Об этом говорится на сайте компании по визовому и паспортному администрированию VFS Global.

Уточняется, что речь идет о ВЦ в Ивангороде. Сообщение о закрытии появилось 17 октября, причина неизвестна.

Ранее визовые центры Чехии закрылись в России в последних числах сентября. В VFS Global объяснили, что с 30 сентября подать заявление на получение чешского шенгена можно в консульском отделе посольства популярной страны Европы в Москве.

