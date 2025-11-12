Врач рассказала о ранних признаках наркозависимости у близких людей

Врач Калюжная рассказала о ранних признаках наркозависимости у близких

У близких людей трудно с уверенностью определить наркозависимость на ранних стадиях, однако есть совокупность тихих сигналов: когнитивных, эмоциональных и социальных, которые помогут составить реальную диагностическую картину. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала врач психиатр-нарколог Марина Калюжная.

Врач порекомендовала при определении наркозависимости обращать внимание на когнитивный фон близкого человека. Она пояснила, что на ранних стадиях появляется «туман в голове»: человеку сложно сконцентрироваться, он становится забывчивым, теряет нить разговора. Кроме того, добавила она, снижается продуктивность, креативность, исчезает интерес к сложным задачам, которые раньше увлекали.

«Ключевой маркер — эмоциональная неустойчивость. Не грубые перепады, а качели: утром — раздражительность и нежелание общаться, вечером — неестественная оживленность и болтливость. Эмоции становятся плоскими, исчезают оттенки чувств. Нарастает общая пассивность, потеря инициативы», — подчеркнула Калюжная.

По словам нарколога, в социальном поведении у наркозависимого происходит не уход в никуда, а смещение приоритетов. В таких случаях, добавила она, старые друзья и хобби заблокированы, появляются новые, часто малознакомые вам люди. Кроме того, возникают странные финансовые запросы без внятных объяснений. Появляется легкая, но постоянная секретность в мелочах: секретные чаты, разговоры вполголоса, нежелание делиться планами, заключила врач.

